Amazon.co.jpは、16日9時から「クリスマスタイムセール祭り」を開催する。期間は25日まで。 編集部で確認したところ、予告商品として、Eufyのカメラや、Switchbotのスマートロックなどがセール対象として紹介されている。このほか、冬物家電・家具・生活用品やファッション用品などもセール対象。