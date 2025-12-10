下校時間に高校に刃物を持った女が侵入です。手元に光るのは、包丁・・・。 【画像】包丁を持つ女警察が確保する瞬間侵入した高校 警察によりますと、きょう午後3時半すぎ、山形市城西町の惺山（せいざん）高校に刃物を持った女が侵入しました。 ※包丁を持つ女視聴者提供 学校からの通報を受けた警察官が現場にかけつけ女を取り押さえ、午後3時57分に銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕しました。 ※逮捕の瞬間視聴者提供