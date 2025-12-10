Amazon.co.jpで、ポイントが2倍還元となるキャンペーン「ダブルポイント祭り」が実施される。期間は13日～14日。 期間中に対象商品を1会計で合計7000円以上購入すると、還元ポイントが2倍になる。商品ページの「ダブルポイント」バッジが目印で、Amazonマーケットプレイス出品者が販売する1％以上のポイントがつく商品が対象。 注文回数に上限はない。ダブルポイントで還元されるポイント