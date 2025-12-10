2024年11月に施行された改正道路交通法で、自転車の酒気帯び運転が罰則の対象になりました。さらには、たとえ自転車の違反行為であっても、自動車の運転免許に影響を及ぼす可能性があるとして、注意が呼びかけられています。年末の交通安全運動で飲酒運転根絶を訴え10日、金沢港クルーズターミナルで行われたのは、石川県警などが参加した「年末の交通安全県民運動」出発式。11日の「飲酒運転根絶の日」と年末に向けたこの時期に毎