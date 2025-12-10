これからの気象情報です。 11日(木)は、次第に雨と風が強まりそうです。 ◆警報・注意報 現在、下越と中越に広く濃霧注意報、長岡市・柏崎市・上越市・糸魚川市に大雨注意報、佐渡市にはカミナリ注意報が出ています。 ◆12月11日(木)の天気 ・上越地方 日中は日差しが届いて気温が上がるでしょう。 ただ、夜は天気がくずれて急に雨が強まりそうです。忘れずに傘をお持ちください。 ・中越地方 沿岸部は午後から風が