２０２５年、カープの開幕投手を務めた森下暢仁投手が１０日、契約更改に臨みました。■広島東洋カープ森下暢仁 投手「上げてもらいました。ちゃんと評価してもらいました」２０２５シーズン、自身初の開幕投手を務めた森下暢仁投手は２０００万円アップとなる推定２億円でサインしました。先発投手陣の柱として期待された２０２５シーズン、相手エースとの投げ合いで勝ち切れない試合が続