（鈴木知事）「このたび、泊発電所３号機の再稼働に同意することとした」泊原発３号機について論戦が交わされてきた道議会。鈴木知事は１２月１０日、再稼働への同意を表明しました。北電が２０２７年早期の再稼働を目指す泊原発３号機。前提条件である「地元同意」が出揃ったことになります。 立地４町村のひとつ、泊村の村民はー（泊村民）「反対している人はいないんだよね、いいと思いますよ」（泊村民）「ここまで来