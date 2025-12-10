インフルエンザの石川県内での最新の感染状況は、1医療機関当たりの患者が40人を超えていて、警報レベルの30人を引き続き大きく上回っています。県によりますと、県内に47ある定点医療機関でのインフルエンザの患者数は、7日までの1週間で1医療機関あたりの平均で40.91人でした。2週連続で減少したものの、依然として高い水準で感染が続いています。保健所の管内別でみると、金沢市が最も多く50.44人、次いで金沢市近郊の石川中央