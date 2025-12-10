◆ＡＣＬ２▽グループリーグ第６節Ｇ大阪―ラーチャブリー（１１日・パナソニックスタジアム吹田）Ｊ１のＧ大阪が１０日、大阪・吹田市内で練習を行った。今季最終戦となるラーチャブリー戦は、すでに退任が発表されているダニエル・ポヤトス監督との臨むラストマッチでもある。徳島時代を含め、４年間をともに過ごしたＤＦ福岡将太は会見に登壇し「ダニ（ポヤトス監督の愛称）にとっての最後の試合を自分が引っ張って、チーム