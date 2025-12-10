◆有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山・芝２５００メートル）２週前追い切り＝１２月１０日、栗東トレセン今年の皐月賞馬ミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は坂路で単走だったが、軽く促す程度で５３秒５をマークした。「状態はもっとよくなっている感じがします。間隔を空けた方がパフォーマンスのいい馬ですからね」と高柳大調教師は手応え。古馬と初対戦だった天皇賞・秋でも２着とメド