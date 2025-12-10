FC岐阜は10日、石丸清隆監督との契約更新を発表した。石丸監督は1973年10月30日生まれの現在52歳で、現役時代にアビスパ福岡や京都パープルサンガ（現・京都サンガF.C.）、愛媛FCでプレー。2006年の現役引退後は愛媛や京都、松本山雅FC、モンテディオ山形で監督やコーチを歴任し、2022年から指揮を執った愛媛ではチームをJ3リーグ優勝とJ2リーグ昇格に導いた。今年7月には成績不振で解任された大島康明前監督の後任として岐