厚生労働省は、国家試験に合格しなくても介護福祉士の資格で働ける特例措置を延長する方向で調整に入った。介護の専門学校など養成施設を卒業した人が対象。全国的に介護人材不足が深刻化する中、外国人留学生らが働きやすくする狙い。現行は2026年度までで、延長すれば2度目となる。来年の通常国会に関連法改正案を提出する方針。関係者が10日、明らかにした。言語面などで試験合格に難しさを抱える外国人留学生は特例で働い