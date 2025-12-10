名古屋市教委が導入した、隠しカメラを探知する機器＝10日午後、名古屋市名古屋市立小の教諭らが女子児童を盗撮し画像を共有したとされる事件を受け、同市教育委員会は10日、隠しカメラを探知する機器で学校内を点検する様子を報道関係者に公開した。機器は熱を発しているものを判別できる機能があり、カメラなどのバッテリーの熱を感知する。来年3月までに、計約400の全市立学校と幼稚園で順次点検していくという。10日は市立