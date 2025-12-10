山梨県富士河口湖町の子どもたちで楽曲をつくる「花火の歌プロジェクト」で完成した「花火よあがれ！」のレコーディングが7日、河口湖ステラシアターで行われた。同曲は町内の小、中学生に歌詞を募り、497のフレーズが寄せられた。山梨県出身で、シンガーソングライターやラジオパーソナリティとして活躍する伸太郎氏が1つの歌詞に仕上げた。レコーディングには約40人の小、中学生、保護者、そして渡辺英之町長が参加。制作指