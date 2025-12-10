元フジテレビアナウンサーで、パリから今年１０月にミラノに移住した中村江里子（５６）が、フジの同期アナとの再会を果たしたことをＳＮＳで明かした。１０日（日本時間）のインスタグラムで、「大好きな仲間、尊敬する同期のサトが南仏の我が家へずっと日程が合わず、やっと実現！」「１９９１年入社って、なんだかすごい響きだわと思いながら、話しが止まらず。」と９８年にフジを退社した近藤サトと南仏の自宅で再会