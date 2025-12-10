空気が乾燥している関東で山火事が相次いでいます。木々を燃やす真っ赤な炎。広い範囲に飛び火しているのが分かります。神奈川・伊勢原市の火災現場上空からの映像では、山肌からオレンジ色の炎が激しく燃え上がり、付近には消防車なども確認できます。山火事が発生したのは9日午後3時ごろ、神奈川・伊勢原市の日向山です。消火活動は日が沈んだことなどから一度中断。夜が明けた現場では、山林から白い煙が上がっていました。午前