グラフィコが販売する「オキシクリーン」は12月5日、「大掃除に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は11月14日〜18日、全国の0〜12歳の子を持つ母親988人を対象に、インターネットリサーチで実施した。今年の年末、自宅の大掃除を行う予定はありますか？年末大掃除の実施傾向を尋ねたところ、大掃除の実施予定は共通して8割超と高く、「やらない」は少数派だった。「簡単に済ませる」と回答した割合は、先輩ママが57.7％、幼