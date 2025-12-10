市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。あす11日からの天気のポイントです。 小野：あす11日は夕方から雨が降るでしょう。あさって12日は雪か雨の予報です。気象台の週間予報です。 小野：あさって12日に加え、来週月曜日の15日も雪か雨が降るでしょう。その他の日は、雨が中心でしょう。あす11日朝9時の予想天気図です。 小野：低気圧から延びる前線が、