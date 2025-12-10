【漫画】本編を読む質や量など個人レベルでは難しい仕事をして、その利益を社員に分配することが会社という組織の大きな役割のひとつだ。そんな会社活動を円滑に行うには、まとめ役となる「偉い人」が不可欠なのだが、その権力の使い方次第で、組織の健全さや社会的価値が大きく揺らぐことになる。『え、神絵師を追い出すんですか？』（宮城こはく：原作、乙津きみ子：漫画/KADOKAWA）は、自分の地位と利益のために権力を振りか