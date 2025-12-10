Only-Noが運営する完全個室ヘッドスパ専門店「Rabbicour(ラビクール)」は11月25日、「贈る体験」をアップデートした新ギフト仕様をリリースした。世界観に入るためのパスポート (ギフトカード)今回のアップデートでは、贈る人の最初の選択から、受け取る人が未来を選ぶ瞬間まで、五つのシーンが連続して立ち上がる「五重の物語ギフト」へと進化した。贈る人が選んだ"入口"と、受け取る人が選ぶ"体験"が重なり、二人だけの物語が完