セカンドストリートは12月9日、カジュアル・ラグジュアリーブランド販売数量ランキングを発表した。同ランキングは、2025年1月1日〜11月15日までの期間、売上構成比が特に大きい衣料・服飾品のカジュアル・ラグジュアリーブランドを対象に、全国約900店舗における販売数量を集計し作成された。カジュアル・ラグジュアリーブランド販売数量ランキング○カジュアルブランド 販売数量ランキングカジュアルブランド 販売数量ランキング