心に残る名作『E.T.』の世界観を、毎日にそっと添えてくれる限定アクセサリーがJAM HOME MADEから登場します。物語の象徴的な“月夜のシーン”を蓄光ギミックで表現したリングやネックレス、暗闇でふんわり浮かび上がるTシャツなど、ファン心をくすぐるラインアップが揃いました。2025年12月12日（金）より予約販売がスタート。光とともに思い出がよみがえる特別なコレクションを、ぜひチェックしてみてください