バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が10日、自身のインスタグラムを更新。友人が亡くなったことを明かし、心境をつづった。高嶋は「仲の良かった友人が旅立ちました。私には後悔しか残らず、ああすれば良かった、こうすれば良かったと…けどそれも自己満足なんだろうかと思い、悲しみにくれてます」と報告。「私のコンサートにもよく1人でふらっと来てくれてました。良く笑う子でした。年下だけど学ぶことの多い人でした。この