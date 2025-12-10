北朝鮮による日本人拉致問題のパネル展を訪れた有本恵子さんの姉の北谷昌子さん（左）と妹の有本郁子さん＝10日午後、兵庫県警本部兵庫県警本部（神戸市）で開催中の北朝鮮による日本人拉致問題のパネル展に10日、神戸市出身で英国留学中の1983年に拉致された有本恵子さん＝失踪当時（23）＝の姉北谷昌子さん（69）と妹有本郁子さん（64）が訪れた。昌子さんは「やっぱり、会いたいです。恵子や被害者の帰国を訴えていく」と述べ