5年前、茨城・古河市の介護老人保健施設で、入所者の男性2人の体内に空気を注入して殺害した罪などに問われている元職員の赤間恵美被告（39）。10日の初公判で、無罪を主張した。「私は空気を注入していません」介護老人保健施設「けやきの舎（いえ）」の元職員・赤間恵美被告。2020年5月、当時84歳の入所者・鈴木喜作さんの体内に点滴を介して空気を注入して殺害したほか…約1カ月後にも同様の手口で、当時76歳の入所者・吉田節次