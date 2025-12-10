NHKは10日、26年度の大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演するキャストを発表した。今回で第5弾発表で、豊臣兄弟と共に戦国時代を盛り上げる人々を明かした。大鶴義丹、尾上右近、上川周作、前原瑞樹、高橋努、松尾諭、映美くらら、嶋尾康史、河内大和、渋谷謙人、田中哲司が出演する。なお、前日にも第5弾発表その1とし、竹中直人、大倉孝二、宮川一朗太、森口瑤子、菅原大吉、諏訪太朗、水橋研二、池田鉄洋、白洲迅、金井浩人の出演が