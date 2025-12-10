女子1次Lノルウェー戦の延長第11エンド、タイムアウトで作戦を練る（左から）吉村、船山コーチ、近江谷、小野寺＝ケロウナ（共同）カーリング日本女子のフォルティウスは9日の1次リーグ最終戦でノルウェーに9―10で惜敗し1位通過を逃したが、表情に暗さはなかった。10日（日本時間11日）の決定戦で雪辱すれば、悲願のミラノ・コルティナ冬季五輪出場が決まる。スキップの吉村は「絶対に勝てる。終わらせる」と話した。6―3で