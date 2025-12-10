◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する20校のチームエントリーが10日に発表されました。駅伝主将の網本佳悟選手(4年)など、前回経験者8人全員が登録。前回大会は最終10区、4校で3つのシード権を争う戦いとなり、当時2年生だった薄根大河選手(3年)が9位で死守。来年1月は、21年連続のシード権獲得を狙います。以下、東洋大学のチームエントリー網本