四川省成都市で12月9日、幸福都市フォーラムが開催されました。フォーラムでは「2025年最も幸福感のある都市」調査結果が発表され、成都、杭州、寧波、南京、長沙、青島、瀋陽、広州、石家荘、西寧、福州が選ばれました。また「2025年最も幸福感のある市街地」には、北京市西城区、上海市閔行区、上海市徐匯区、北京市豊台区、北京市石景山区が選出されました。「最も幸福感のある都市」調査選定活動は19年連続で実施されており、