ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」は、2026年1月7日（水）から、『PEANUTS』とコラボレーションした商品を、全国の店舗および公式オンラインストアで発売する。【写真】かわいすぎる！『PEANUTS』コラボグッズ一覧■75周年記念グッズも展開今回登場するのは“PEANUTS WARDROBE”のテーマのもと、「Afternoon Tea」でコラボレーションした歴代コスチュームや、「Afternoon Tea