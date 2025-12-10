ソフトバンクから戦力外通告を受けた育成の風間球打投手（22）が、今季限りで現役を引退することが10日、分かった。秋田・ノースアジア大明桜高から2022年にドラフト1位で入団。現役続行を希望していたが、他球団などからオファーがなかったこともあり、プロ野球人生に区切りを付けることを決めた。4年間、1軍で登板することなくユニホームを脱いだ。「今、22歳。これからの人生の方が長い。区切りよく別の道に進もうと思った