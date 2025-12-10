佐賀北署は10日、佐賀市の70代女性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、2005万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、6月13日、被害者が、SNSの広告動画を通じ、著名な経済評論家の三橋貴明氏をかたる人物から株式投資関連のグループに招待された。同グループ内で「先生」や「アシスタント」を名乗る人物らから「大口戦略システムに参加し、重要なタイミングで一緒に買い、一緒に売る