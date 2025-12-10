12月６日、私はプレミアリーグ第15節のブライトン対ウェストハムのゲームを取材した。ブライトンは前節のアストン・ビラ戦、２点を先行しながらも３−４の逆転負けを喫した。それでも11月のリーグ戦は３勝１分で４戦無敗。またホームではゴールを量産中だ。直近のホームゲーム６戦連続で１試合２点以上奪っている。攻撃の中心である三笘薫を怪我で欠いているにもかかわらず、好成績を維持しており、今やブライトンは彼なしで