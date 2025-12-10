10日、息子の首を絞めて殺害した罪に問われている母親の裁判で、検察は懲役８年を求刑しました。 被告（８０）の女は、５月、広島市中区白島九軒町の土手で息子（当時５５歳）の首をロープで締め付けるなどして殺害した罪に問われています。 裁判で検察は「生きる価値を否定し独善的な判断で、被害者を殺害した」などとして、懲役８年を求刑しました。 一方、弁護側は、息子のアルコール依存症の支援を長年していた