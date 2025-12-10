10日、大竹市の市道で高齢男性が軽トラックにはねられ意識不明の重体となっています。 警察は運転手の男を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。 １０日午前１０時５分頃、大竹市立戸の市道で横断歩道を渡っていたとみられる男性（８１）が軽トラックにはねられ意識不明となる事故がありました。 警察は軽トラックを運転していた男（６９）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。 男は「車で衝突してしまいケガを負わ