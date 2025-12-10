新潟市の児童が授業で栽培したサツマイモで和菓子を作り、販売に挑戦しました。 和菓子を販売したのは、新潟市北区の南浜小学校の5・6年生です。総合学習の時間に、北区特産のサツマイモ『しるきーも』の栽培・収穫を体験。老舗和菓子店「金巻屋」とコラボし、どら焼きとまんじゅうを作りました。 10日は新潟医療福祉大学で販売し、用意した200個が30分足らずで完売しました。 ■児童 「こういう商品にすれば、み