今年のノーベル化学賞に選ばれた京都大学の北川進特別教授（74）。受賞理由は「MOF」と呼ばれる「金属有機構造体」の開発でした。MOFは、極めて小さい穴が無数にあいたジャングルジムのような構造で、気体を大量に閉じ込めることができる新たな素材として注目されています。この、新素材を実用化した企業が京都大学発のスタートアップ「Atomis」です。北川さんは科学顧問を務めています。Atomis浅利大介CEO「“近寄りがたい”の