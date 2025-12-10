プロ野球・ロッテの新入団選手10人が10日、本拠地・ZOZOマリンスタジアムを見学しました。2025年ドラフト会議で指名された10選手(育成含む)が施設を見学したほか、グラウンドに足を踏み入れました。ドラフト1位の石垣元気投手は、「実際に見ると思っていたよりデカくて、早くこの球場で投げたい」とコメントしました。マウンドの感触には「思ったよりも柔らかくて、自分の結構好きなマウンド。投げやすそう」と語った石垣投手。ZOZ