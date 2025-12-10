東京・町田市の繁華街で、警視庁が客引きの防止などを呼びかけるパトロールを行いました。警察官「路上での執拗な客引き行為、スカウト行為は違法です。見かけた際はすぐに110番をしてください」きょう午後、東京・町田市で警視庁町田署と保安課などが主催のパトロールが行われ、警察官や地元住民らが集まり、繁華街の違法な客引きなどに注意を呼びかけました。JR町田駅周辺では、悪質な客引きやスカウト行為が増加傾向にあり、今