ロッテからドラフト指名された新入団１０選手が１０日、ＺＯＺＯマリンスタジアムを訪れ、施設見学した。ドラフト１位の石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝は「実際見るとでかくて、早くこの球場で投げたいなと思いました」と目を輝かせた。実際にマウンドにも立ちシャドーピッチングも披露。「思ったよりも軟らかくて、自分の結構好きな投げやすそうなマウンド」と笑顔だった。最速１５８キロ右腕は、プロ１年目で１６０キロ