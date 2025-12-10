俳優の中村雅俊さんと、五十嵐淳子さん夫妻の三女で、モデルの中村里砂さんが自身のインスタグラムを更新。ロリータファッションブランド「アンジェリック プリティ（Angelic Pretty）」の2026年春コレクションファッションショーに出演したオフショットを公開しました。 【写真を見る】【中村雅俊・五十嵐淳子夫妻の三女】中村里砂「夢の世界でした」アンジェリック プリティのロリータファッションを纏いオフショットを