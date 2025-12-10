元雨上がり決死隊の宮迫博之が９日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「宮迫ですッ！【宮迫博之】」を更新。「あの人気芸人を「宮迫ですッ！」のレギュラーメンバーに勧誘しました。」と題した動画を公開した。この日、宮迫は「ちょっとある人にお願いをしに行くというか」と切り出し「Ｒ−１グランプリ２０２２」王者・お見送り芸人しんいちに同チャンネルの準レギュラー化を熱望した。宮迫は、しんいちが所属する事務所を訪