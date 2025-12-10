金沢市が取得を進めている日本銀行金沢支店跡地について10日、金沢市の村山市長は、暫定利用の開始を2年後とする考えを示しました。金沢市・村山 卓 市長：「市政の重要課題に対し、議員並びに関係各位、市民の皆様のご協力をいただきながら、スピード感をもって着実に進めることができたと感じております」自らのことしの市政運営について、こう総括した金沢市の村山市長。一方で、10日の市議会では、日銀跡地の利活用や金
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 夢のマイホーム建たぬまま...住宅メーカーが"突然破産" 残ったのは2000万円超のローン返済「生活が成り立たない。想像を絶するつらさ」
- 2. グリコ 約600万個を自主回収へ
- 3. 張本を襲う暴言 水谷隼氏が怒り
- 4. NHK党「私的整理」を開始へ
- 5. さよなら森保J W杯巡り中国報道
- 6. 博多駅に「忘れ物ツリー」 ギター、スーツケース…年間で4万5000個
- 7. 人気絶頂でSEXY女優引退したワケ
- 8. 4歳の女の子を窒息死させたか
- 9. 竹内結子さんとの息子が20歳に
- 10. 「冷えピタ」製造終了していた
- 11. スリム真栄田 “妻公認”の人気女優との2ショ公開「地球上の命の中で一番好きな命」ファン大興奮
- 12. 地震速報（23:52）
- 13. 集団万引き 日本でも処罰される?
- 14. 水原受刑者の騒動 ドラマ化へ
- 15. 弟は闘病…7歳兄がサンタに手紙
- 16. 名古屋市が隠しカメラの探知機を導入 全小中学校で抜き打ち点検始まる サーモグラフィカメラで隠しカメラのバッテリーの熱を可視化 相次ぐ教員の盗撮防ぐ
- 17. 3年前に中3行方不明 スマホ発見
- 18. ケイティ・ペリー、カナダ前首相との熱愛を自ら公表 “フライング”発表したのは岸田文雄元首相だった！
- 19. 迷いなく大谷翔平HRボールを売却
- 20. 日テレ 松岡昌宏と城島茂に謝罪
- 1. 夢のマイホーム建たぬまま...住宅メーカーが"突然破産" 残ったのは2000万円超のローン返済「生活が成り立たない。想像を絶するつらさ」
- 2. NHK党「私的整理」を開始へ
- 3. 博多駅に「忘れ物ツリー」 ギター、スーツケース…年間で4万5000個
- 4. 4歳の女の子を窒息死させたか
- 5. 「冷えピタ」製造終了していた
- 6. 地震速報（23:52）
- 7. 名古屋市が隠しカメラの探知機を導入 全小中学校で抜き打ち点検始まる サーモグラフィカメラで隠しカメラのバッテリーの熱を可視化 相次ぐ教員の盗撮防ぐ
- 8. M8級の大地震が発生しやすい領域
- 9. 秋篠宮さま 会見で 2つの苦言か
- 10. 津波がきます アナ一変し大絶叫
- 1. 集団万引き 日本でも処罰される?
- 2. 健康に役立つ？「腸活」最新事情
- 3. 何が便利？「温度調節ケトル」
- 4. 群馬・妙義山の山火事 延焼中
- 5. 小泉防衛相、中国メディア報道“音声データ”に反論「十分な情報でなかった」 レーダー照射で対立
- 6. バリ島で集団万引き「日本の恥」
- 7. 「おこめ券」JA救済したいだけ?
- 8. 立教大学 答えた「削除」の理由
- 9. 減税はトーンダウン 首相に不満
- 10. 柏崎刈羽原発の再稼働は極めて重要と首相
- 1. 水原受刑者の騒動 ドラマ化へ
- 2. 16歳未満のSNS利用禁止に 豪州
- 3. 不倫バレ 10階窓から女性逃げる
- 4. ＜卓球＞早田ひなが孫穎莎の顔を指さし……表彰式での一幕が話題に
- 5. レーダー照射問題「新たな自信」
- 6. 世界の工場だった中国成れの果て
- 7. レーダー照射問題 米が中国批判
- 8. チェルノブイリの青い犬の秘密
- 9. エナドリ大量摂取の男性悲劇 英
- 10. ウクライナ負けつつある 米国
- 11. レディー・ガガ狙い締め出される
- 12. 「ブルテレの足」に研究者が物議
- 13. 世界一飛ぶ紙飛行機や「ブーメラン紙飛行機」の作者が語る「紙飛行機の魅力」
- 14. ここでしか食べられないとれたて新鮮なメジカの新子やカツオ・ウツボのたたきなどを須崎市と中土佐町で食べてきました
- 15. 中国人が「大便テロ」韓国大激怒
- 16. ジブリ展 中国で突然延期の理由
- 17. 中国レーダー照射 50キロ以上か
- 18. 中国湖南省津市市、バイオ製造産業の発展加速
- 19. 重低音がパワフルになったスマートスピーカー「Amazon Echo Dot Max」＆Dolby Atomosに対応した「Amazon Echo Studio」をセットアップして音質をチェック
- 20. トランプ氏訴追なし ICCが制裁?
- 1. グリコ 約600万個を自主回収へ
- 2. 在中の米企業 事業移す考えも
- 3. 視聴者もスポンサーも見放し崩壊
- 4. 「年収の壁」はパートにも影響
- 5. 食事代を払わない 家族に違和感
- 6. エアコン+床暖房 電気代を比較
- 7. 家の寿命を縮める「NG結露対策」
- 8. カレーライス物価が「最高値」に
- 9. 日本は飢えて倒れるほど弱くない
- 10. 小売り 核融合発電の実用化へ
- 1. 実質4年縛り 回線を契約して失敗
- 2. ChatGPTでフォトショ使用可能に
- 3. サンリオグッズ 12月4日から受付
- 4. ChatGPT上でPhotoshopが無料で使える、アドビとOpenAIが提携
- 5. Linux Foundationが「Agentic AI Foundation」の設立でAIエージェント標準化を推進
- 6. 最新フラッグシップスマホ「AQUOS R5G」を写真で紹介！唯一のNTTドコモ・au・SoftBankの3キャリアから発売【レビュー】
- 7. 日本の魅力を届ける祭り開催
- 8. SwitchBotで叶える未来の暮らし
- 9. 4割の夫婦が一緒にお風呂に入っている！？ゲンナイ製薬調べ
- 10. ヘアライン仕上げでかっこ良く、便利な着脱式ケーブル！重低音を得意とするカスタマイズ可能なイヤホン「AUGLAMOUR R8」を試してみたーー10％OFFクーポンも配布【レビュー】
- 11. 生成AI人気1位は「ChatGPT」、次は「Gemini」、3位は？ MMD調査
- 12. 背筋によるホラー小説 映画化へ
- 13. 「イケメンはいりません」ニコニコミュージカル『ニコミュ』のワークショップが開催！
- 14. 史上最薄 × 最大画面 × ChatGPT5搭載！AI時代の仕事術を1台に集約するスマートノート「iFLYTEK AINOTE 2」
- 15. うつ、不安障害、ADHD…約8800人のMRI画像を調べてみたら、メンタルヘルスと「脳」の関係性がまたひとつ判明
- 16. 宮崎哲弥 RSSリーダー活用の「情報収集術」を語る
- 17. G-SHOCK・BABY-G、アスリート応援モデル「Lightning Yellow」
- 18. シロカ「おりょうりケトルちょいなべ」、麺の湯切りに対応した新モデル
- 19. 「小さいカード」を切ってきた中国の思惑 避けられない日中関係の冷え込み長期化 日本政府の出方次第で「重いカード」も
- 20. Claude Code、Slackから直接利用可能に - AIコーディングの“主戦場”に変化
- 1. 張本を襲う暴言 水谷隼氏が怒り
- 2. さよなら森保J W杯巡り中国報道
- 3. 迷いなく大谷翔平HRボールを売却
- 4. 「チームの資金6億円 RIZAPに」
- 5. 横浜FC 中村俊輔コーチが退団へ
- 6. ソフトB2021年ドラ1が「再出発」
- 7. ニッポン放送 WBC実況生中継決定
- 8. 日本人監督退任か 中国国民怒り
- 9. 雄星のWBC参加「話し合いたい」
- 10. フリーマンに異変 WBC出場辞退か
- 1. 人気絶頂でSEXY女優引退したワケ
- 2. 竹内結子さんとの息子が20歳に
- 3. スリム真栄田 “妻公認”の人気女優との2ショ公開「地球上の命の中で一番好きな命」ファン大興奮
- 4. 3年前に中3行方不明 スマホ発見
- 5. ケイティ・ペリー、カナダ前首相との熱愛を自ら公表 “フライング”発表したのは岸田文雄元首相だった！
- 6. 日テレ 松岡昌宏と城島茂に謝罪
- 7. ひるおび&ぽかぽかに苦言集まる
- 8. 松岡 TVの仕事来なくなる可能性
- 9. 議員が超人気作を「醜悪」と批判
- 10. 予約で使った「偽名」に店員警告
- 1. ドラストで買わなきゃよかった品
- 2. 「一味違う」米粉スイーツの魅力
- 3. やっと買えた seriaの毛無ほうき
- 4. 新居に「知らない女性」地獄絵図
- 5. 焼肉デートで男性が萎える行動
- 6. 杉浦太陽 夫婦円満の秘訣明かす
- 7. イケるかも「おぢアタック」実態
- 8. 結婚式＆お呼ばれにぴったりの髪型が自分で簡単にできちゃう!?
- 9. L.L.Beanの別注トートがROSE BUDに登場！4色展開の限定コレクション
- 10. 倉木麻衣さんが2,000粒のダイヤモンドと登場 「シャイニングライツ2010」
- 11. 搭乗前も楽しむ羽田空港！--フードからエステまで
- 12. スウェット おしゃれに着るには?
- 13. 【リンガーハット】福袋2026を数量限定で販売するよ〜！年末年始にぴったりの豪華セット《12月10日から》
- 14. 北海道物産展 上野で年末開催へ
- 15. ちいかわベーカリー、クリスマス限定仕様の“サンタ帽”パン登場 特典やギフト向けアイテムも
- 16. パイレーツ・オブ・カリビアン！ジャック・スパロウ風メイク
- 17. 男ってわかりやすい！行動に表れる「本命」と「遊び」の違い
- 18. 「うちの夫はイクメンだから」夫に甘えすぎた妻に、離婚の危機が迫っていた話
- 19. 取り入れやすいウルフヘア
- 20. ちいかわたちがサンタに変身！ 「ちいかわベーカリー」にクリスマス限定パンが登場