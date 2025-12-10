金沢市が取得を進めている日本銀行金沢支店跡地について10日、金沢市の村山市長は、暫定利用の開始を2年後とする考えを示しました。金沢市・村山 卓 市長：「市政の重要課題に対し、議員並びに関係各位、市民の皆様のご協力をいただきながら、スピード感をもって着実に進めることができたと感じております」自らのことしの市政運営について、こう総括した金沢市の村山市長。一方で、10日の市議会では、日銀跡地の利活用や金