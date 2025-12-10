来年3月の任期満了に伴う石川県輪島市の市長選挙に、現職の坂口茂氏が再選を目指して出馬を表明しました。現職・坂口 茂 氏：「私に課せられた最大の責務は、復興計画を着実に実行し、復旧復興をさらに加速させていくこと、その計画をしっかりと軌道に乗せていくことであり、ここで身を引くことは許されないと考えています」10日の石川県の輪島市議会で、次の市長選挙について問われた坂口氏は、再選を目指して出馬する考えを示し