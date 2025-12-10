加藤学園（静岡）の最速１４８キロ右腕・山田晃太郎（３年）が、中大経済学部にスポーツ推薦で合格したことが１０日までに分かった。身長１８０センチの本格派右腕は、今年１月の進路相談時から東都１部リーグで春秋通算２５度の優勝を誇る中大を第一志望としており、合格の知らせに期待に満ちた表情を見せた。今夏は県１６強入りに貢献したエースとして活躍。「４年後のプロ入り」を見据え、大学でも高いレベルの仲間と競い