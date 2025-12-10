おりんぴあどりーむせと 岡山市と香川県小豆島を結ぶフェリーの一部で、11日から人が操作しなくても動く「自動運航」ができるようになります。実際に運航すれば世界で初めてだということです。 自動運航ができるようになるのは岡山市の新岡山港と香川県小豆島の土庄港を結ぶフェリー、「おりんぴあどりーむせと」です。 12月5日、日本で初めて自動運航船として国の船舶検査に合格しました