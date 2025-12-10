明日11日は北海道や東北では地震後、初めての大雪や猛吹雪となります。明日午前は東北北部は雷雨となり、北海道は午前から山沿いで大雪の恐れがあります。午後は各地で北風が強まり、12日(金)にかけて猛吹雪になる所があるでしょう。気温も急激に下がり、12日(金)は日中も広く真冬日の予想です。断水で給水所からくみ置いた水も凍ってしまうかもしれません。段ボールなどで保温するとよさそうです。明日は雷雨から猛吹雪へ屋外の