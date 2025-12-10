官製談合防止法違反などの罪で高知県土佐清水市の程岡庸前市長とともに起訴されている市議会議員の永野裕夫被告の辞職願について、市議会は12月10日、全会一致で同意しました。10日に開かれた土佐清水市議会で、程岡庸前市長とともに官製談合防止法違反などの罪で起訴されている市議会議員・永野裕夫被告の議員辞職に関する審議が行われました。土佐清水市議会では、8日に永野被告に対する辞職勧告を全会一致で可決。市の議会事務