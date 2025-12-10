高知県は12月10日、インフルエンザの患者数が急増しているとして、県内全域にインフルエンザの警報を発表しました。県によりますと、12月7日までの1週間に県内38の定点医療機関から報告があったインフルエンザ新規感染者数は1257人で、定点医療機関あたり33.08と警報発表の基準値である30.0を超えました。前の週の19.1から大幅に増えています。県は今後さらに県内で流行する恐れがあるとして、10日、県内全域にインフルエンザの警