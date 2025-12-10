2025年5月、高知県大月町の沖合で漁船同士が衝突した事故で、宿毛海上保安署は漁船の船長2人を、業務上過失往来危険の疑いで書類送検しました。業務上過失往来危険の疑いで書類送検されたのは、宿毛市の会社員で第三十八源漁丸船長の西田輶男容疑者(67歳)と、大月町の会社員で第80蛭子丸船長の山岡秀一容疑者（37歳）です。宿毛海上保安署によりますと、25年5月12日午後7時40分ごろ、大月町観音崎の沖合・約1.6キロの海上で